Троих жителей Москвы проверяют на причастность к призывам к экстремизму

В Москве троих молодых людей подозревают в публичных призывах к экстремистской деятельности в соцсетях. Об этом сообщает столичный Следственный комитет в своем Telegram-канале.

По факту обнаружения этой информации следователи инициировали проверку относительно причастности молодых людей к преступлениям, предусмотренных уголовными статьями о публичных призывах к экстремизму, а также о возбуждении ненависти или вражды.

СК удалось установить всех троих подозреваемых, сейчас с ними беседуют следователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в рамках расследования уголовного дела о создании экстремистского сообщества правоохранители провели обыски в хостеле на юго-западе Москвы. В ходе проводимых мероприятий следователям удалось установить 391 иностранного гражданина. Всех их забрали на допрос.