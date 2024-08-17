Троих жителей Москвы проверяют на причастность к призывам к экстремизму

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 23 0

Молодых людей также подозревают в разжигании ненависти и вражды.

Троих жителей Москвы проверяют на причастность к призывам к экстремизму

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве троих молодых людей подозревают в публичных призывах к экстремистской деятельности в соцсетях. Об этом сообщает столичный Следственный комитет в своем Telegram-канале.

По факту обнаружения этой информации следователи инициировали проверку относительно причастности молодых людей к преступлениям, предусмотренных уголовными статьями о публичных призывах к экстремизму, а также о возбуждении ненависти или вражды.

СК удалось установить всех троих подозреваемых, сейчас с ними беседуют следователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в рамках расследования уголовного дела о создании экстремистского сообщества правоохранители провели обыски в хостеле на юго-западе Москвы. В ходе проводимых мероприятий следователям удалось установить 391 иностранного гражданина. Всех их забрали на допрос.

+21° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
88.91
0.11 97.84
-0.48
Самый мощный день месяца: что принесет Голубое суперлуние 19 августа 2024...

Последние новости

18:42
«Все мы немного наивные»: Настя Крайнова высказалась о ситуации Ларисы Долиной
18:24
ФСБ возбудила дело против итальянских журналистов после репортажа в Судже
18:07
Любят чистоту, прохладу и сухость: как правильно хранить кабачки в квартире
17:53
Троих жителей Москвы проверяют на причастность к призывам к экстремизму
17:33
МЧС: в Тандинском районе Тувы введен режим ЧС из-за лесных пожаров
17:28
Фестиваль патриотической песни «Музыка гордых» пройдет в Нижнем Новгороде

Сейчас читают

ВСУ нанесли повторный удар по району ТЦ «Галактика» в Донецке, пострадали трое
Умер журналист Евгений Ксензенко
Самый мощный день месяца: что принесет Голубое суперлуние 19 августа 2024 года
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака