«На свой страх и риск»: чем опасны домашние тренировки по видеоурокам

Эксперт рассказал о последствиях самостоятельных занятий.

Занятия фитнесом без контроля специалиста, в частности, по видеоурокам, могут быть опасны и привести к травмам. Только профессиональный тренер поможет оценить ваши физические возможности и составить индивидуальную программу, исключая риск неправильного выполнения упражнений. Об этом сообщил фитнес-тренер Лев Гончаров в интервью радио Sputnik.

«Когда женщина, например, включает телевизор и начинает делать утреннюю гимнастику, подражая мастеру спорта международного класса, то тут все на свой страх и риск, и дело может закончиться травмой», — сказал специалист.

Гончаров отмечает, что видеоуроки по фитнесу не могут дать обратной связи. Человек видит только спортсмена на экране, но никто не следит за его собственными движениями. Ноги, привыкшие к десяти тысячам шагам в день, отличаются от тех, которые ходят всего одну тысячу шагов — колени у них разные, добавил эксперт.

Малоподвижной 35-летней женщине с лишним весом нужны занятия, рассчитанные на 70-летних, чтобы не навредить здоровью. Оптимальную нагрузку может определить врач или личный тренер.

Занимаясь спортом дома, важно помнить о здравом смысле и слушать свое тело, подчеркнул эксперт. По его словам, боль во время тренировки — это тревожный сигнал, а хруст — нет. Хруст без боли медики считают нормой. Острая боль же, напротив, недопустима.

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