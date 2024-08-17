Физическая нагрузка поможет наладить микрофлору кишечника

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 15 0

Nutrients: аэробные упражнения улучшают микрофлору кишечника

Физическая нагрузка поможет наладить микрофлору кишечника

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Ученые из России и Китая доказали, что простые упражнения способствуют здоровому пищеварению.

Аэробные упражнения, такие как бег, плавание и езда на велосипеде, помогают улучшить микрофлору кишечника. Об этом сообщается в журнале Nutrients.

При дисбалансе кишечных бактерий нарушается процесс пищеварения, что может привести к снижению иммунитета, проблемам с кожей и возникновению сахарного диабета. Ученые из России и Китая доказали, что простые физические нагрузки помогают решить даже эти проблемы со здоровьем.

«Аэробные упражнения, такие как бег, плавание и езда на велосипеде, особенно эффективны для повышения микробного разнообразия и стимулирования роста полезных бактерий, таких как Lactobacillus и Bifidobacterium», — говорится в сообщении.

Эти самые бактерии производят противовоспалительные короткоцепочечные жирные кислоты. Например, бутират, который служит основным источником энергии для клеток, выстилающих толстую кишку.

Кроме того, во время спорта перемешивается содержимое кишечника, это значит, что пищевые массы не будут застаиваться внутри организма.

Врачи провели исследование, в котором участвовала группа малоподвижных женщин от 65 лет и старше. Одни занялись силовой нагрузкой, другие — быстрой ходьбой. Результаты показали, что быстрая ходьба позволила увеличить количество нормальных обителей кишечника.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что частое вздутие живота может быть симптомом запущенного рака толстой кишки.

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