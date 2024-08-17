Переломы ребер и таза: в Петербурге 23-летний водитель сбил семилетнего мальчика

Ребенок неожиданно выбежал из кустов на проезжую часть.

В Приморском районе Петербурга 23-летний водитель кроссовера Chery Tiggo сбил семилетнего мальчика. Ребенок с тяжелыми травмами госпитализирован. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Уточняется, что ДТП произошло в 18.20 около дома № 137 корпус 1 по Приморскому проспекту. Водитель кроссовера двигался по дворовой территории, когда из-за припаркованного у обочины автомобиля на проезжую часть выбежал мальчик. Водитель Chery Tiggo не успел затормозить и совершил наезд на ребенка.

В результате ДТП ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Корреспондент МИЦ «Известия» Елизавета Двирник побывала на месте происшествия и выяснила детали.

«Как сообщают очевидцы, семилетний мальчик выбежал из кустов прямо на проезжую часть. В этот момент здесь проезжал автомобиль марки Chery. Как утверждает водитель, он не заметил ребенка и ехал с допустимой скоростью 20 километров в час», — рассказала Двирник.

Также она сообщила, что за ребенком сразу после вызова приехала реанимация. У мальчика предварительно диагностировали переломы ребер, конечностей и таза.

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