Переломы ребер и таза: в Петербурге 23-летний водитель сбил семилетнего мальчика

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 40 0

В Петербурге 23-летний водитель кроссовера сбил семилетнего мальчика

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Ребенок неожиданно выбежал из кустов на проезжую часть.

В Приморском районе Петербурга 23-летний водитель кроссовера Chery Tiggo сбил семилетнего мальчика. Ребенок с тяжелыми травмами госпитализирован. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Уточняется, что ДТП произошло в 18.20 около дома № 137 корпус 1 по Приморскому проспекту. Водитель кроссовера двигался по дворовой территории, когда из-за припаркованного у обочины автомобиля на проезжую часть выбежал мальчик. Водитель Chery Tiggo не успел затормозить и совершил наезд на ребенка.

В результате ДТП ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Корреспондент МИЦ «Известия» Елизавета Двирник побывала на месте происшествия и выяснила детали.

«Как сообщают очевидцы, семилетний мальчик выбежал из кустов прямо на проезжую часть. В этот момент здесь проезжал автомобиль марки Chery. Как утверждает водитель, он не заметил ребенка и ехал с допустимой скоростью 20 километров в час», — рассказала Двирник.

Также она сообщила, что за ребенком сразу после вызова приехала реанимация. У мальчика предварительно диагностировали переломы ребер, конечностей и таза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трубач группы «Машина времени» Александр Дитковский попал в аварию в центре Москвы.

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