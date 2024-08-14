Трубач «Машины времени» Дитковский попал в ДТП в Москве

Музыкант, трубач рок-группы «Машина времени» Александр Дитковский попал в аварию в центре Москвы. Видео с места происшествия публикует 5-tv.ru.

На кадрах видно, как несколько машин, включая иномарку Дитковского, столкнулись под эстакадой. Произошло это в районе Садово-Сухаревской улицы.

Как рассказал Дитковский, ДТП произошло в результате того, что один из водителей отвлекся. Машина музыканта в результате аварии получила повреждения, сам трубач не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Калининграде внедорожник сбил пять пешеходов на тротуаре. Троих пострадавших госпитализировали, двоим назначили амбулаторное лечение.