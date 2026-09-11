Возросло число жертв страшного ДТП под Архангельском: среди них есть дети

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 33 0

Появились новые подробности трагедии.

Сколько человек пострадало в ДТП под Архангельском

Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

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Число жертв в ДТП под Архангельском выросло до 13 человек

Возросло количество жертв страшной аварии в Архангельской области. Как сообщил источник 5-tv.ru, по новым данным погибшими числятся 13 человек, среди них трое детей.

Известно, что в ДТП участвовало три транспортных средства: грузовой КамАЗ-лесовоз, микроавтобус и легковой автомобиль. Трагедия произошла на 1180-м километре трассы М-8 «Холмогоры». После сильного удара машины вылетели в кювет и перевернулись. На месте работают оперативные службы, в том числе несколько бригад скорой помощи. Следователи устанавливают причины ДТП. Обстоятельства случившегося до сих пор выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как 24-летний водитель, не имеющий прав на управление транспортным средством сбил 8-летнего мальчика. Медики боролись за жизнь ребенка, но спасти его не удалось — от полученных травм он скончался. Трагедия произошла в Красноярском крае. Стоит уточнить, что водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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