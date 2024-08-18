«Исправит мой подбородок»: Боня начала готовить себя и маму к новой пластике
Боня начала готовить себя и маму к новым пластическим операциям
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Экс-звезда «Дома-2» во что бы то ни стало намерена добиться желаемого результата.
Телеведущая и блогер Виктория Боня решила вновь лечь под нож хирурга. А также уговорила это сделать снова и свою маму, которой пластический хирург не так давно изуродовал лицо. Об этом звезда сообщила поклонникам в соцсетях.
Не столь приятная история в жизни Бони началась еще в прошлом году. Тогда Боня решилась на пластику подбородка в Дубае, а после улетела в США, где сделала модный разрез глаз с приподнятыми внешними уголками — «лисьи глазки». За новое лицо телеведущая отдала почти 30 миллионов рублей. Но большие деньги не уберегли ее.
Недавно Боня призналась, что она недовольна работой хирурга на подбородке. А также ее смущает лицо мамы, которая, по ее совету, в Дубае у того же врача сделала подтяжку лица. Теперь у женщины жуткие уродливые шрамы и ожоги. Более того, хирург назначил матери Бони препарат для диабетиков, чтобы та быстрее сбросила лишний вес, но инъекции оказались вредны для эндокринной системы и вызвали негативные последствия.
«Только что говорила с доктором, он сказал, что исправит и мой подбородок, и маму!» — заявила телеведущая.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что телеведущая Дана Борисова разрешила 16-летней дочери сделать пластику носа.
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