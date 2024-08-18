Быть или не быть евроинтеграции: не все в Молдове хотят оставаться в зависимости

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Молдавский блок «Победа» видит будущее страны в независимости

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Филиппов; 5-tv.ru

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Блок «Победа» видит страну независимым членом «Таможенного союза».

Запад пытается утихомирить Израиль, Восток — палестинцев. Может, действительно получится и одной горячей точкой на Земле станет меньше. Похоже, тот редкий случай сейчас, когда возможен поиск компромисса. А не натравливание одной стороны конфликта на другую. И не провоцирование конфликта. Хотя таких примеров взаимопонимания Востока и Запада не так много.

Практически одновременно с выборами президента США, за тысячи километров от Америки, в Молдове тоже выборы и параллельно референдум — вступать или нет в ЕС.

Евроинтеграция возможно будет даже более глубокая, чем думают сами молдаване. Премьер-министр Румынии уже открытым текстом говорит, что пора объединяться, а прямо в эти дни молдавская армия вместе с румынской проводит военные учения «Огненный щит».

При действующем президенте Майе Санду, а она баллотируется и на второй срок, «румыноинтеграция» несомненно продолжится. Но в противовес появилась политическая сила блок «Победа», которая видит будущее своей страны как независимого члена «Таможенного Союза». Из-за противодействия государственных властей свои съезды блок проводит в России. Здесь и выбрали единого кандидата.

«Я считаю, что Россия для нас в нынешней ситуации нестабильности в мире, в регионе, в целом, является гарантом нашей безопасности. И 70% граждан нашей страны — это, кстати, последние статистические данные — считают, что мы должны наладить вот эти хорошие взаимоотношения с Российской Федерацией, которые имели до сих пор», — сказал кандидат в президенты Молдавии Василий Боля.

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