Мужчина или женщина? Скандал в женском боксе на Олимпиаде набирает обороты

Джеба Хелиф — олимпийский (-ая) чемпион (-ка) подает в суд на всех, кто называл ее мужчиной. В том числе на Илона Маска и Джоан Роулинг.

С 1 августа в Германии ввели штрафы за мизнейминг — это если обращаться к кому-то не в том роде, как «он», «она», «оно» себя определяет. Тут еще Олимпиада парижская свою лепту внесла.

Когда в финале женского бокса встретились два с виду и по генам мужика. Золотая медаль в итоге, как вы, наверное, знаете, уехала в Алжир, а ее обладательница, по паспорту женщина Иман Хелиф, подает теперь в суд на всех, кто ее называл мужчиной, в том числе на Илона Маска и Джоан Роулинг.

Но интересует другое — глава международного олимпийского комитета, оправдываясь за допуск таких спортсменов на соревнования заявил: «Нет научных способов отличить мужчину от женщины».

Подождите, а что же нам школе на уроках рассказывают? Все ложь? Или они теперь и биологию переписали, вслед за историей? Репортаж корреспондента «Известий» Николая Иванова — о войне полов.

По-мужски сногсшибательные руки Джебы Хелиф снесли итальянскую и венгерскую спортсменок. По касательной «прилетело» Илону Маску, экс-президенту США Трампу и создательнице Гарри Поттера Роулинг: алжирская спортсменка подает иски, потому что те публично в соцсетях не поверили Хелиф.

Говорит, это оскорбительно, буллинг, травля и вообще. И это только начало.

Илон Маск знает, о чем говорит, когда сомневается в гендерной принадлежности Хелиф: его сын сменил пол, перед этим принимал блокаторы полового созревания, которые часто используют трансгендеры.

А новое расследование американских журналистов говорит о том, что такие препараты студия Дисней бесплатно выдает детям сотрудников. Это индустрия, с которой не смог справиться даже всесильный миллиардер.

«Меня обманом заставили подписать документы. Сказали, что сын в противном случае покончит жизнь самоубийством. Был ковид, я не до конца разобрался в вопросе. В итоге, один из моих старших сыновей, Ксавьер, принимал блокаторы полового созревания. Мне не объяснили, что на самом деле это просто препараты для стерилизации», — сообщил бизнесмен Илон Маск.

Знаменитый эволюционный биолог Ричард Докинз тоже в нокауте: запрещенная в России соцсеть временно удалила его страничку за этот коллаж, где он, как Маск и Роулинг, усомнился в праве брутальной Хелиф и еще одной маскулинной чемпионки Олимпиады Линь Ютин избивать женщин на ринге.

Чтобы подчеркнуть абсурдность происходящего на страничке Докинза — картинка: мотоциклист, который идентифицирует себя в качестве велосипедиста, выигрывает Тур де Франс.

Двукратная чемпионка России Азалия Аминева сталкивалась с алжиркой на чемпионате мира год назад, даже отправила Халиф в нокдаун, но проиграла решением судей.

«Выходила с волнением, потому что ходили слухи о том, что с той стороны не совсем все чисто. Наверное, больше на мое поражение сыграло именно волнение», — уверена мастер спорта международного класса по боксу Азалия Аминева.

Именно тогда Иман Хелиф потребовали проверить на гендерную идентичность, и тесты она провалила.

«Были поданы коллективные жалобы, чтобы проверили этого спортсмена. И в организме нашли повышенный тестостерон, мужские гормоны, была дисквалификация», — сообщила мастер спорта международного класса по боксу Азалия Аминева.

Призерка Олимпийских игр Анастасия Белякова тоже знает, каково это, драться с сильным полом.

«У нас был турнир в Турции и я, наверное, на три боя попадала с ней и финал у меня был с ней. Я посмотрела, высокая, думаю, как это, на мальчишку похожа, реально девочки нет», — рассказала бронзовый призер олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Анастасия Белякова.

Председатель медкомиссии Международной боксерской ассоциации заявил: алжирка может считаться одновременно и мужчиной, и женщиной. И это совсем не то, чему учили нас в школе.

Ученые насчитали как минимум 109 биологических различий между мужчиной и женщиной. И все упирается в хромосомы, их в каждой клетке по 23 пары. Ключ в 23-ей паре: у женщин — ХХ, у мужчин — ХУ.

Именно У хромосома, а точнее ген SRY, расположенный только на ней, отвечает за «мужественность». У мальчиков в утробе матери начинает вырабатываться тестостерон. Дофамин — тяга к риску и вредным привычкам.

Зато у женщин — гормон стресса: для лучшей адаптации к шоковым факторам. Но не это главное. Пол — это другое.

«Женщина — мать. Мужчина — отец. 99% мужчин могут быть отцами генетически. Если женщина — генотип ХХ, в 99,9% она может быть матерью. Но есть 1% отклонений», — утверждает заведующий лабораторией эпигенетики Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН Сергей Киселев.

И вот этот процент сейчас диктует правила жизни всей планете.

«У женщин бывает, когда ХХ женский набор хромосом, а ген SRY затесался. Получается развитие по мужскому типу. Есть случаи, когда выглядит как женщина, но имеет генотип ХУ, потому что ген SRY имеет мутации», — объяснил заведующий лабораторией эпигенетики Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН Сергей Киселев.

Как утверждает Всемирная боксерская ассоциация, у Хелиф и Ютинь выявлен мужской генотип ХУ. Плюс ученые приводят точный индикатор пола: способность к продолжению рода.

То есть, алгоритм-тест существует, но на Олимпиаде никто и не пытался установить истинный гендер спортсменов, потому что для западного мира инклюзивность, трансгендерность*, интерсексуальность — важнее науки.

«Гендерный вопрос — это оружие, которое новый мировой порядок использует для осуществления своей программы разрушения традиционных ценностей и продвижения идеологии ЛГБТ*», — заявил доктор политических наук Херве Лепаж.

Сначала это были голоса фриков-одиночек, уверяющих: если мужчина чувствует себя женщиной, то он женщина. Теперь — целые научные школы, выпускающие труды с псевдонаучными доказательствами: по оценкам Интерсекс-движения за равноправие, наиболее точное исследование говорит о том, что интерсексуальных людей в мире около двух процентов, что сравнимо с числом рыжеволосых.

Классическое окно Овертона: когда неприемлемые с моральной точки зрения тезисы вбрасываются в общество, к ним привыкают, и потом они сами становятся нормой. Никто ведь не собирается порицать рыжих людей?

«Большой интерес людей капитала, транснациональных компаний, которые заинтересованы в развитии этой индустрии. Это большая идеологическая повестка», — утверждает доцент кафедры политической социологии и социальных технологий РГГУ Марина Милованова.

Вседозволенностью пользуются преступники: в американском штате Вирджиния четырнадцатилетний ученик школы в округе Лаудон заявил, что он ощущает себя женщиной, стал носить юбку и посещать женский туалет.

В итоге одна из школьниц обвинила его в изнасиловании. Подозреваемого перевели в другую школу — и снова заявление о насилии, и снова в туалете. А когда отец жертвы потребовал справедливости — его самого арестовали.

При этом ни один из уже 300 выдуманных гендеров, преимущественно в Америке, с точки зрения природы, а не человека, по-прежнему либо женщина, либо мужчина, все остальное наносное, Y хромосому отрезать невозможно.

«Каждая клетка в его теле по-прежнему XY, и он по-прежнему хромосомный мужчина. Он, возможно, преуспел в кастрации, но женщина — это больше, чем кастрированный мужчина, принимающий женские гормоны», — сообщил американский психолог и семейный врач Леонард Сакс.

Ученые, боясь, что их осудит в прямом смысле гиперактивный, передовой, либеральный, трансгендерный, интерсексуальный, инклюзивный авангард западного общества, даже не пытаются объяснить неучам: биология — не зависит от точки зрения и желания. Не пресекся пока человеческий род — и то ладно.

Сначала Запад переписал историю ради толерантности. Каждый уважающий себя представитель прогрессивного человечества верит: король Англии Эдуард VI был черным, так ведь показывают в сериалах.

Да и Русалочка тоже. Теперь отредактировали учебник биологии. Сложно представить, что будет с планетой, когда они доберутся до физики, химии или космологии.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.