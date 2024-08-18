«Кошмар»: Пригожин оценил идею лишать певцов-иноагентов авторских отчислений

Продюсер отметил — такой подход лишит не только артистов-иноагентов некоторого дохода, но и авторов композиций.

Продюсер Иосиф Пригожин не согласился с идеей депутата Госдумы Александра Хинштейна лишать артистов-иноагентов выплат от стриминговых сервисов. Он уверен — такой метод борьбы выйдет боком не только знаменитостям, но и тем, кто писал для них песни.

«Есть нюанс: помимо исполнителей есть еще и авторы, которые могут быть непричастны ни к чему плохому. Надо искать решение!» — заявил Пригожин в эфире НСН.

Кроме того, Пригожин отметил, что артистов молодых этот способ заработка может быть весовым, но для певцов, кто давно уже на сцене — это менее важно, и «трехкопеечная история».

«Монетизация и стриминги — доход у молодежи, для взрослых людей это менее важно. Запрет монетизации — трехкопеечная история», — добавил продюсер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что продюсера Андрея Разина могут признать иноагентом и спонсором ВСУ.