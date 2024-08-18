После групповой драки с поножовщиной в Петербурге скончался мужчина
Причиной конфликта стали деньги.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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В Петербурге после групповой драки с поножовщиной, в которой участвовало четверо людей, скончался мужчина. В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры с места происшествия.
Конфликт возник вечером в Кировском районе города на Неве, на улице Примакова. Трое мужчин: 29, 32 и 58 лет — выступили с жестким требованием к своему 49-летнему арендатору. Они хотели, чтобы он платил за жилье больше. Решать вопрос они начали с помощью кулаков. В какой-то момент один из мужчин достал нож и напал на других участников драки.
В результате групповой драки один мужчина скончался. Еще двое пострадали и были госпитализированы с ранами различной степени тяжести. Правоохранители возбудили уголовное дело.
К слову, несколько дней назад в Москве избили озвучившего «Фиксиков» актера Арсения Куликова. Инцидент произошел в районе Ленинского проспекта. По словам актера, он вступил в словесную перепалку с незнакомцем. Ссора завершилась тем, что мужчина ударил Куликова в лицо и скрылся. Куликову пришлось обратиться в больницу за помощью медиков. Ему диагностировали закрытый перелом костей носа.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Челябинской области мужчине сломали колени из-за женщины.
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