После групповой драки с поножовщиной в Петербурге скончался мужчина

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 44 0

Причиной конфликта стали деньги.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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В Петербурге после групповой драки с поножовщиной, в которой участвовало четверо людей, скончался мужчина. В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры с места происшествия.

Конфликт возник вечером в Кировском районе города на Неве, на улице Примакова. Трое мужчин: 29, 32 и 58 лет — выступили с жестким требованием к своему 49-летнему арендатору. Они хотели, чтобы он платил за жилье больше. Решать вопрос они начали с помощью кулаков. В какой-то момент один из мужчин достал нож и напал на других участников драки.

В результате групповой драки один мужчина скончался. Еще двое пострадали и были госпитализированы с ранами различной степени тяжести. Правоохранители возбудили уголовное дело.

К слову, несколько дней назад в Москве избили озвучившего «Фиксиков» актера Арсения Куликова. Инцидент произошел в районе Ленинского проспекта. По словам актера, он вступил в словесную перепалку с незнакомцем. Ссора завершилась тем, что мужчина ударил Куликова в лицо и скрылся. Куликову пришлось обратиться в больницу за помощью медиков. Ему диагностировали закрытый перелом костей носа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Челябинской области мужчине сломали колени из-за женщины.

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