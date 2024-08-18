В Великобритании собираются приравнять женоненавистничество к терроризму

Новая стратегия противодействия экстремизму будет представлена в начале 2025 года.

Власти Великобритании собираются пересмотреть стратегию противодействия экстремизму в рамках борьбы с женоненавистничеством. В результате Лондон может приравнять мизогинию к терроризму. Об этом передает газета Telegraph.

Глава МИД Британии Иветт Купер распорядилась пересмотреть стратегию противодействия экстремизму, чтобы убрать пробелы в позиции правительства.

Данная инициатива вызвана опасениями о том, что лидеры мнений, которые придерживаются женоненавистнических взглядов, якобы продвигают такие идеи среди мальчиков-подростков в интернете.

«Будет изучен вопрос о том, чтобы бороться с насилием в отношении женщин и девочек таким же способом, как и с исламистским и ультраправым экстремизмом», — говорится в статье.

Впервые крайнее женоненавистничество может быть приравнено к терроризму. Если инициативу примут, то учителя, вероятно должны будут сообщать об учениках, подозреваемых в мизогинии, в программу по отслеживанию и предотвращению радикализации граждан Prevent.

Делать это могут заставить также медработников и сотрудников местных органов. После этого власти и полиция должны будут оценить необходимость их «дерадикализации».

Пересматривать власти закончат осенью, а в начале 2025 года будет представлена новая стратегия противодействия экстремизму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Британии опасаются переполненности в камерах после нападения в Саутпорте. В стране вводится операция, при которой нельзя доставлять заключенных из камер в суд.