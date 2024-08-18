Гостелеканал Италии показал интервью с боевиком ВСУ с нацисткой символикой

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Итальянские телезрители возмутились и потребовали не тратить государственные деньги на интервью с «украинскими нацистами».

Гостелеканал Италии показал интервью с боевиком ВСУ с нацисткой символикой

Фото: www.globallookpress.com / Kirill Chubotin

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Интервью с украинским боевиком, на котором была надета кепка с нацистской символикой, опубликовал итальянский гостелеканал Rai News 24. На это указали пользователи соцсети X, в частности партнер-основатель партии Riconquistare l'Italia Кристиан Ди Марко.

«Возможно, вы пропустили одну деталь: если бы вы могли любезно не тратить государственные деньги на интервью с украинскими нацистами, мы были бы признательны», — прокомментировал интервью политик.

Он также прикрепил видео и фото, на которых можно увидеть символику СС на кепке украинского боевика.

Киевский режим и его западные покровители продолжают упорно отрицать наличие неонацистов в рядах украинской армии, несмотря на огромное количество свидетельств обратного.

На днях в сети разошлись кадры, на которых украинский боевик в каске СС глумится над жителем Курской области, имитируя немецкий акцент и оскорбляя пожилого мужчину.

Боевиков с эмблемой немецкой танковой дивизии СС «Мертвая голова» — черепом и костями — неоднократно видели среди личной охраны главы киевского режима Владимира Зеленского.

В ношении украшений с нацистской свастикой уличали и бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ возбудила уголовное дело в отношении журналистов итальянской государственной телерадиокомпании RAI, которые 15 августа незаконно проникли на территорию Курской области для съемки репортажа в городе Суджа.

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