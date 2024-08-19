Состоятельный наследник: с кем закрутила роман Кейт Миддлтон назло супругу

В свое время он был одноклассником принца Уильяма.

Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе уже более 20 лет, их пару называют одной из самых красивых и крепких. Но так было не всегда. В 2007 году, после шести лет отношений, принц Уильям принял решение расстаться с избранницей и бросил ее по телефону.

Однако Миддлтон горевала недолго. Сначала она отправилась с сестрой на Ибицу, а после возвращения появились слухи о том, что принцесса закрутила роман с состоятельным наследником судоходной империи Генри Ропнером, сообщает The Mirror.

Кстати, в свое время он учился в школе вместе с Уильямом. И, скорее всего, новость об отношениях Генри и Кейт очень взволновала принца.

Но их роман был недолгим. Кейт и Уильям вскоре помирились на костюмированной вечеринке, на которую Миддлтон пришла в смелом костюме медсестры. Этот вечер стал переломным: увидев Кейт, Уильям был сражен.

Он направился к ней, и во время танцев между ними вновь вспыхнула былая искра. И уже в 2011 году они сыграли пышную свадьбу в Вестминстерском аббатстве. Паре удалось преодолеть все преграды и стать примером крепкой семьи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первый наследник престола Великобритании — принц Уильям — не хочет, чтобы его брат принц Гарри присутствовал на его будущей коронации.