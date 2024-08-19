Луна в благополучном трине с Марсом: как лучше провести 19 августа

Наступила новая рабочая неделя, а с ней пришли и новые заботы. Однако этот понедельник будет особенным — 19 августа окрашен сильной энергией полнолуния. Об этом своем Telegram-канале рассказала астролог Василиса Володина.

Сегодня, отметила эксперт, стоит учиться держать себя в руках, а также лучше быть готовым ко всему. До 9:00 по московскому времени Луна будет находиться в благополучном трине с Марсом. Так, если проснуться немного пораньше, то получится многое успеть и сделать.

«С 9:00 и до 20:00 Луну атакует Меркурий своей оппозицией — фильтруем свои и чужие слова, не ведемся на обещания и рекламные акции», — посоветовала астролог.

Пик напряжения почувствует каждый с 20:00 до 21:00 — именно в это время на небе можно будет наблюдать полнолуние. Лучше попробовать решиться сделать тот самый шаг, который так долго беспокоил.

Уже после 21:00 получится выдохнуть и немного успокоиться — обдумать все произошедшее за день и спланировать наступающий вторник.

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