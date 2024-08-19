Трещины в стенах: последствия мощного землетрясения на Камчатке

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На Камчатке расселяют людей из поврежденных при землетрясении домов

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; 5-tv.ru

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Во время тряски с полок магазинов и в квартирах падали вещи, продукты и техника, раскачивались люстры.

На Камчатке обещают расселить людей из аварийных домов. Жители жалуются на повреждения штукатурки и трещины в стенах. Спасатели проверяют все здания.

Землетрясение магнитудой в семь произошло на полуострове накануне утром. Очаг залегал на глубине шести километров под морским дном. Во время тряски с полок магазинов и в квартирах падали вещи, продукты и техника, раскачивались люстры. После землетрясения произошло более 250 афтершоков, началось мощное извержение вулкана Шивелуч. Исполин выбросил пепел на девять километров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Камчатке ввели режим повышенной готовности из-за угрозы пеплопада.

 

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