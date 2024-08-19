На Камчатке ввели режим повышенной готовности из-за угрозы пеплопада

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 16 0

В регионе активизировался вулкан Шивелуч.

На Камчатке ввели режим повышенной готовности из-за угрозы пеплопада

Фото: www.globallookpress.com / Xinhua

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В Усть-Камчатском районе Камчатского края введен режим повышенной готовности на фоне риска повторного пеплопада из-за извержения вулкана Шивелуч. Соответствующую информацию разместили на официальном сайте правительства.

Особый режим введен по поручению главы региона Владимира Солодова. При этом сейчас в районе погодные условия стабилизировались.

«Тем не менее попрошу повысить готовность, потому что возможно изменение направления ветра, погодных условий. Это может ухудшить ситуацию. Мы все должны оперативно реагировать в любых погодных условиях», — сказал он.

Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла в воскресенье ночью, после чего в близлежащих поселках осел слой пыли толщиной до одного миллиметра.

Уточняется, что уже приведен в полную готовность краевой резерв, который может использоваться в случае необходимости. Также есть возможность развернуть пункты временного размещения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Камчатке ожидают новые подземные толчки до пяти баллов.

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