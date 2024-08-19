Три человека пострадали при взрыве на трубопроводе в Стерлитамаке
Что стало причиной инцидента?
Фото, видео: Telegram / Официальный канал МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru
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Взрыв произошел на трубопроводе на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке.
В мэрии города сообщили, что, по предварительным данным, пострадали как минимум три человека — двое из них оказались газоспасателями предприятия. Их экстренно госпитализировали, как и одного очевидца произошедшего.
Согласно данным МЧС России, причиной ЧП оказалась разгерметизация на воздушной линии газопровода. Результат — горение сжиженного газа.
«На месте работают 20 специалистов и шесть единиц техники», — подчеркнули в ведомстве.
На месте ЧП работают все экстренные службы. Сведения о пострадавших в результате инцидента не окончательное — они уточняются.
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