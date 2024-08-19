Очень щедрый: сколько Тарасова тратит в месяц на Костенко

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 25 0

Дмитрий Тарасов тратит на Анастасию Костенко около 500 тысяч рублей в месяц

Очень щедрый: сколько Тарасова тратит в месяц на Костенко

Фото: www.globallookpress.com / FC Lokomotiv

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Футболит выделяет своей жене баснословную сумму, несмотря на внушительный долг налоговой.

Футболист Дмитрий Тарасов может потратить в месяц на свою жену около 500 тысяч рублей. Об этом сообщил в интервью с Георгием Иващенко.

«Если ей что-то нужно — она говорит, я перевожу. Но я думаю, что полмиллиона», — сказал футболист.

По словам Тарасова, конкретной суммы, которую он может потратить на свою жену нет, но в среднем получается 500 тысяч. Однако туда входят продукты, вещи для детей и все, что может понадобиться для дома и семьи, а уже остальное — прихоти Костенко.

Дмитрий подчеркнул, что он очень щедрый муж и отец. Если он увидит детский магазин по дороге, то зачастую не может удержаться, чтобы не порадовать своих детей новой игрушкой. Кроме того, он уверен, что на жене нельзя экономить, так как от ее счастья и радости зависит его благополучие.

В нынешней ситуации Костенко крайне необходима помощь мужа. На днях счета модели заблокировала Федеральная налоговая служба (ФНС). Основанием стала задолженность больше миллиона рублей. О ней стало известно еще в конце мая.

Костенко объяснила, что могла произойти ошибка и уверяла, что будет разбираться в ситуации. Но пустила ситуацию на самотек. Вместо решения проблемы семья уехала на роскошный отдых.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Тарасов и Костенко решили удочерить малышку.

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