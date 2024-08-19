Партнерство на всех уровнях: о чем Путин и Алиев говорили в Баку

Это первый за шесть лет визит Владимира Путина в Баку, и его важность подчеркивается в каждой детали. Начиная от неформального приема и заканчивая маршрутом президентского кортежа в азербайджанской столице. Кстати, сам город российский лидер назвал оазисом во всем закавказском регионе. Все подробности у корреспондента «Известий» Виктора Синеока.

Солнце, хоть и формально осталось выжигать дорожки резиденции, на переговорах косвенно, но присутствовало — внутри есть огромные окна и стеклянные крыши.

В здании резиденции все расставлено так, как прописано службой протокола азербайджанского президента: цветы, мебель, место встречи двух лидеров и зал переговоров. Путь в зал лежит через ковер. Для президентов поставили белоснежные кресла, остальная мебель тоже в светлых тонах. За окном вид на Каспий.

Есть в этом что-то, располагающее к диалогу. Впрочем, отношения между странами и так на должном уровне. Путин начал с комплиментов столице.

«Я очень рад быть в Баку, еще раз полюбоваться этим городом, развитию которого вы — я знаю это не понаслышке — и ваша супруга уделяете большое внимание, и это видно. Город развивается, развивается успешно, превращается в такой оазис, я бы сказал, в регионе», — сказал Владимир Путин.

Возможность увидеть Баку у Владимира Путина была. Его кортеж с утра побывал в городе. Первая точка госвизита — Аллея почетного захоронения. Здесь похоронены видные деятели Азербайджана, герои Советского Союза, а также Гейдар Алиев. После российский президент посетил Аллею воинов, где лежат погибшие в первой Карабахской войне.

После началась церемония официальной встречи в резиденции «Загульба». Гимны лидеры слушали, стоя на традиционном азербайджанском ковре. Глава Азербайджана потом на переговорах хорошего настроения не скрывал.

«Владимир Владимирович, еще раз приветствую вас в Азербайджане! Добро пожаловать! Наши встречи носят регулярный характер, мы в этом году дважды уже встречались. Но сегодня в рамках государственного визита продолжаем наше общение», — отметил Алиев.

Уровень визита обязывает. Важной темой переговоров стало экономическое сотрудничество России и Азербайджана. Товарооборот между странами растет, в первом полугодии прибавил 7%. На повестке и вопрос развития международного транспортного коридора «Север — Юг». Это торговый путь из Индии в Юго-Восточную Азию и обратно. В районе Каспийского моря делится на три маршрута. То есть, в отличие от перевозок через Суэцкий канал, всегда есть альтернатива. А еще это в два раза короче, быстрее и значительно дешевле.

«У нас, поскольку нарастает торговля со странами и арабскими, и африканскими, то, конечно, коридор „Север — Юг“ — это выход и на Юго-Восточную Азию, дополнительный коридор и в этот регион. Поэтому крайне заинтересованы в увеличении оборотов», — сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Лидеры обсудили и ключевые вопросы международной повестки. Противостояние между Россией и странами Запада нарастает. В этой борьбе США не щадит своих вассалов. Взорванные трубы «Северных потоков» оставили Германию без дешевого российского газа, а немецкие власти саботируют расследование и скрывают результаты от России.

«Германия проглотила молча, без каких-либо комментариев, и сейчас мы начинаем видеть попытки свалить всё на группу каких-то выпивших офицеров, которые вместе с выпивавшими с ними бизнесменами то ли кого-то наняли, то ли сами решили научиться заниматься дайвингом. Это несерьезно. Даже если кто-то из упомянутых в германской прессе лиц — украинцы — был каким-то образом причастен к этому, ясно, что в одиночку они не могли бы это осуществить. Ясно, что для осуществления такого теракта поступила команда с самого верха, как у нас говорят. А самый верх для Запада — это, конечно, Вашингтон», — сказал глава МИД России Сергей Лавров.

Вопросы регионального уровня тоже очень важны. Речь, прежде всего, об окончании армяно-азербайджанского конфликта. Путин подчеркнул: для примирения Россия сделает всё, что в ее силах.

«Если мы что-то можем сделать для того, чтобы выйти на подписание мирного соглашения Азербайджаном и Арменией, довести дело до делимитации, демаркации границы, разблокировать, мы много раз с вами об этом говорили, разблокировать, как мы много раз говорили, соответствующие направления логистики и в экономике. Мы были бы очень этому рады», — сказал Путин.

Наша страна помогает установить мир на Южном Кавказе. Урегулировать карабхский конфликт, который с новой силой вспыхнул в 2020 году. Для Азербайджана, который не входит в ОДКБ, это очень важный вопрос.

«Хотел отметить, что в 2020 году роль президента Российской Федерации в достижении известных двусторонних договоренностей была ключевой. Именно результатом этого стало трехстороннее заявление от 9–10 ноября 2020 года», — заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Эта поездка открыла много возможностей. После переговоров в расширенном составе подписали контракт для строительства вагонов для бакинского метро. Фонд прямых инвестиций договорился с азербайджанской стороной о поддержке бизнесменов, что выходят на азербайджанский рынок.

Переговоры в резиденции «Загульба» завершились подписанием двусторонних документов, после чего лидеры России и Азербайджана выступили с заявлениями. Путин подчеркнул: сотрудничать страны будут, в том числе, и в науке.

«Обсуждается инициатива создания в Баку российско-азербайджанского университета. Президент Азербайджана поддержал эту идею. Надеюсь, что мы ее достаточно быстро реализуем. К такому проекту с нашей стороны готов подключиться Санкт-Петербургский государственный университет», — рассказал Путин.

В программе президентов еще несколько мероприятий, в ходе которых можно поговорить уже неформально. Лидеры отправились в город на машине президента Азербайджана, он сам сел за руль. Владимир Путин — это редкий случай — поехал на пассажирском сиденье.