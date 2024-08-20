«Я самодостаточный»: AKMAL’ высказался против сравнений с другими артистами

Любой артист стремится к уникальности, но почему AKMAL’ выступает против любых сравнений с коллегами «по цеху»?

Автор хита «Из-за тебя» AKMAL’ рассказал, что ему не нравится, когда его сравнивают с другими артистами. Почему певец так категоричен, выяснил корреспондент 5-tv.ru на мощном камбеке музыкального фестиваля «Новое Радио ДВИЖ».

«Я не хочу, чтобы меня вообще с кем-то сравнивали. Пусть кого-нибудь сравнивают со мной, но не меня с кем-то», — высказался артист.

По мнению певца, любое сравнение звучит оскорбительно, потому что в этом и проявляются сомнения в самодостаточности человека. Несмотря на схожие жанры композиций, все артисты абсолютно разные, поэтому они не нуждаются ни в каких лишних сравнениях.

«Мы разные. Мы все делаем разный продукт, разную музыку, поэтому не хочу, чтобы меня с кем-то сравнивали. Мне кажется, я самодостаточный», — поделился мыслями AKMAL’.

Также артист добавил, что со временем надеется стать еще более самодостаточным, чтобы у людей в голове не возникал ничей образ при прослушивании его песен.

Ранее 5-tv.ru писал, что AKMAL’ вывел на сцену девушку с плакатом.