Журналистку Гончарову приговорили к семи годам колонии за убийство сожителя

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 395 0

Суд приговорил журналистку Гончарову к семи годам колонии за убийство

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Присяжные признали подсудимую заслуживающей снисхождения.

Бывшую журналистку газеты «Ведомости» и РБК Оксану Гончарову приговорили к семи годам колонии по делу об убийстве. Об этом из зала Электростальского городского суда Московской области сообщает корреспондент 5-tv.ru.

До этого коллегия присяжных признала Гончарову виновной, но заслуживающей снисхождения.

Согласно материалам дела, журналистка в ходе конфликта с сожителем ударила его ножницами, в результате чего тот скончался. Погибший Александр Самусев ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью и грабеж.

Защита пыталась представить действия журналистки самообороной, указывая на то, что мужчина во время конфликта был пьян и первым ударил Гончарову. Также, по заявлениям адвокатов, Самусев неоднократно совершал насильственные действия по отношению к сожительнице на протяжении 15 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителя Комсомольска-на-Амуре осудили за то, что он зарубил свою мать топором и спрятал тело в ящике для солений на лестничной площадке.

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