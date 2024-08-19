«Поднят флаг»: российские войска освободили Нью-Йорк

Бойцы выбили противника из населенного пункта и проводят зачистку территории.

Российские войска освободили поселок Нью-Йорк в Донецкой народной республике (ДНР) и проводят зачистку территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

«Поступила оперативная информация от наших военных об освобождении поселка Нью-Йорк в ДНР. Наши ребята выбили противника. Сейчас идет зачистка», — заявил он агентству.

По словам Рогова, над Нью-Йорком поднят флаг России, а выбитая из населенного пункта 46-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ отступила в сторону села Нелеповка.

Ранее в этот день сообщалось, что бойцы «Южной» группировки войск освободили железнодорожную станцию Выемка и один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово в ДНР. В результате действий российской армии противник потерял до 570 боевиков, шесть автомобилей и другую боевую технику.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска освободили населенный пункт Свиридоновка в ДНР.