Российские войска освободили населенный пункт Свиридоновка в ДНР
Потери противника составили более 500 боевиков благодаря слаженной работе группировки войск «Центр».
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские бойцы освободили населенный пункт Свиридоновка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Потери противника составили более 500 боевиков благодаря слаженной работе группировки войск «Центр».
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