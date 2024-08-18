Российские войска освободили населенный пункт Свиридоновка в ДНР

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 48 0

Потери противника составили более 500 боевиков благодаря слаженной работе группировки войск «Центр».

Российские войска освободили населенный пункт Свиридоновка в ДНР

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Тема:
Победы ВС РФ сегодня Спецоперация

Российские бойцы освободили населенный пункт Свиридоновка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Потери противника составили более 500 боевиков благодаря слаженной работе группировки войск «Центр».

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