Пять схем: как мошенники втягивают жертв в преступление

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 51 0

Мошенники делают жертв соучастниками преступлений, предлагая быстрый заработок

Пять схем: как мошенники втягивают жертв в преступление

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Преступники крадут деньги и отмывают или обналичивают их через случайных людей. При этом их хитрым образом запугивают.

Мошенники с каждым днем придумывают все новые схемы, как украсть у россиян деньги, при этом втянув их в преступление. О пяти схемах рассказали Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Чтобы втянуть жертву в свою преступную схему, они просят ее предоставить данные своей банковской карты, куда приходят деньги, добытые преступным путем. Далее они просят обналичить человека сумму в банкомате, те передают другому лицу ее и получают за это определенный процент.

При этом человек может сам не подозревать, что втянут в мошенничество. Но ему тоже может грозить уголовное наказание. Чтобы не быть втянутым в преступление, не стоит помогать незнакомцам возле банкомата. Лучше всего предложить ему обратиться к сотруднику банка или позвонить на горячую линию банка. Кроме того, не стоит соглашаться на предложения быстрого заработка, даже если их сделал знакомый.

Также следует сразу прекратить общение с потенциальным работодателем, если заподозрили что-то неладное, не надо откликаться на предложения незнакомцев, которые приходят в сообщении, а также следует всегда перезванивать в банк и уточнять, действительно ли они звонили и что-то хотели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мошенники обманывают родителей перед 1 сентября.

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Пять схем: как мошенники втягивают жертв в преступление

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