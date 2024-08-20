Пользуются моментом: мошенники обманывают родителей перед 1 сентября
Мошенники обманывают родителей перед 1 сентября
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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В век высоких технологий, как оказывается, простой поход в магазин по-прежнему самый безопасный способ.
Мошенники освоили новый вид обмана накануне 1 сентября. Их жертвами могут стать родители, которые закупают необходимые для школы товары в интернете.
Как пишут сегодня «Известия», чаще всего аферисты крадут личные данные при помощи фишинговых сайтов и липовых розыгрышей ценных призов. А также обещают большие скидки или подарки при переходе по ссылке.
Чтобы не стать жертвой обмана, эксперты советуют совершать покупки только на официальных сайтах магазинов, а если вы не можете это проверить, то лучше перейдите на известный маркетплейс или дойдите до магазина ногами. Этот способ по-прежнему самый безопасный.
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