«Политическая игра»: удастся ли добиться сделки между Израилем и ХАМАС

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Эксперт Каргин: ХАМАС и Израилю не удастся договориться о перемирии

«Политическая игра»: удастся ли добиться сделки между Израилем и ХАМАС

Фото: Reuters / Reuters TV

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Эксперты уверены: чтобы перемирие состоялось, нужно учитывать позиции всех сторон конфликт.

Израиль и ХАМАС находятся на финальной стадии переговоров о перемирии, однако договориться об этом при посредничестве США, Катара и Египта им не удастся, заявил в беседе с «Известиями» эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин.

«Думаю, что ни сделки, ни перемирия не будет и все это, скорее, политическая игра. Не очень понятны позиции сторон, потому что это никак нигде не проговорено», — отметил он.

По словам Каргина, неизвестно, какие позиции у каждой стороны переговоров. К примеру, насколько позиция США сочетается с позицией ХАМАС, ведь не учитывать мнение чьей-либо стороны невозможно. При этом позиция Израиля — оттягивать время до выборов президента в США, чтобы с новой администрацией в Белом доме уже вести переговоры.

«Обсуждаются какие-то условия. А что это конкретно за условия? Никто точно не знает. И есть просто СМИ, которые противоречат друг другу. Скорее всего, до ноября вряд ли что-то произойдет», — добавил он.

С позицией Каргина согласилась и востоковед Елена Супонина. Поэтому, по ее мнению, либо переговоры сразу проваливаются, либо достигается какое-то подобие короткого перемирия и затем оно очень быстро сменяется на новый виток насилия.

«Поездка Блинкена означает, что в дело пущена уже тяжелая артиллерия. Однако это в то же время говорит о том, что американцы все-таки еще на что-то надеются», — сказала она.

Обострение на Ближнем Востоке продолжается с октября 2023 года, когда ХАМАС устроил массированный ракетный обстрел территорий Израиля, вошел в приграничные районы на юге страны и захватил заложников. Ответные удары начались незамедлительно. Новому витку эскалации положил начало удар ЦАХАЛ по объектам «Хезболлы» в Бейруте 30 июля. Пострадали 68 человек. Затем был ликвидирован Фуад Шокр, а на следующий день в результате удара по Тегерану погибли Исмаил Хания и его телохранитель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Хезболла» рассекретила свой ракетный объект и пригрозила ударом по Израилю.

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