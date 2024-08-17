«Хезболла» рассекретила свой ракетный объект и пригрозила ударом по Израилю

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 20 0

«Хезболла» рассекретила свой ракетный объект и пригрозила ударом по Израилю

«Хезболла» рассекретила свой ракетный объект и пригрозила ударом по Израилю

Фото: www.globallookpress.com / Marwan Naamani

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Представители движения обещают противнику: «его ждет то, чего он не видел еще никогда».

Представители движения «Хезболла» выступили с угрозой, заявив, что Израиль «ждет то, чего он не видел еще никогда». Они обнародовали видео с ранее засекреченным ракетным объектом Imad 4, оснащенным системой тоннелей, взрывонепробиваемыми дверями и площадками для запуска снарядов, а также безопасной коммуникационной сетью, которая связывает его с внешним миром. С помощью этой сети военные могут выполнять срочные приказы и атаковать заранее определенные цели. Об этом сообщают журналисты издания Press TV.

«Война с нами распространится на всю Палестину, от ливанской границы до иорданской границы, до Красного моря», — добавляют в «Хезболле».

По словам представителей движения, Израилю придется вступить в «невиданное ранее противостояние», если Ливан будет втянут в войну на Ближнем Востоке. Кроме того, они пообещали отомстить за убитого командира Фуада Шокра, он погиб при ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), а также бывшего политического лидера движения ХАМАС Исмаила Хании.

Прежде стало известно, что власти Ирана могут отсрочить удар по Израилю, если будут достигнуты определенные мирные соглашения, в числе которых прекращение огня в секторе Газа. Об этом журналистам рассказывали иранские чиновники. Участники движения «Хезболла», в свою очередь, заявляли, что от запланированной атаки по Израилю отказываться не собираются. Также сообщалось, что лидер ХАМАС Яхья Синвар готов заключить соответствующий договор.

Обострение на Ближнем востоке продолжается с октября 2023 года, когда ХАМАС устроил массированный ракетный обстрел территорий Израиля, вошел в приграничные районы на юге страны и захватил заложников. Ответные удары начались незамедлительно. Новому витку эскалации положил начало удар ЦАХАЛ по объектам «Хезболлы» в Бейруте 30 июля. Пострадали 68 человек. Затем был ликвидирован Фуад Шокр, а на следующий день в результате удара по Тегерану погибли Исмаил Хания и его телохранитель.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему США блокируют деэскалацию конфликта в секторе Газа.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
14 авг
«Пассивный наблюдатель»: США блокируют деэскалацию конфликта в секторе Газа
13 авг
Исторические переговоры: Путин провел встречу с лидером Палестины
13 авг
«Будет какая-то провокация»: решится ли Иран на атаку Израиля
12 авг
Израиль пригрозил небывалым ударом Ирану и «Хезболле» в случае атаки на страну
10 авг
США ждут от Израиля дополнительные сведения об ударе по школе в секторе Газа
10 авг
«Люди молились»: очевидцы рассказали об ударе Израиля по школе в секторе Газа
10 авг
Более 100 человек погибли в результате авиаудара Израиля по школе в Газе
9 авг
На Ближнем Востоке начали готовиться к переговорам о прекращении огня в Газе
7 авг
Ощущают поддержку: кто помогает Израилю в эскалации конфликта на Ближнем Востоке
5 авг
Непредсказуемые последствия: как Израиль готовится к «удару возмездия» со стороны Ирана
+17° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
88.91
0.11 97.84
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:33
«Жесть!» — Кудрявцева пожаловалась на состояние после травмы колена
6:17
«Хезболла» рассекретила свой ракетный объект и пригрозила ударом по Израилю
6:00
Астролог Василиса Володина раскрыла тайны беременной в 52 года Марины Федункив
5:40
«Мистер и миссис Смит»: как Кейт Миддлтон и принц Уильям скрывали свой роман
5:20
Никаких считалок: найден способ заснуть за считанные минуты
5:00
Перевернулся через голову и ударился об асфальт: сына Алены Рапунцель сбил самокат

Сейчас читают

Ей было всего 37 лет: умерла актриса Малого театра Екатерина Васильева
Озвучившего «Фиксиков» актера Арсения Куликова избили в Москве
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака