«Играла с детьми, увязнув в грязи»: Миддлтон тайно посетила известный фестиваль

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 89 0

Кейт Миддлтон тайно посетила со своими детьми и мужем фестиваль Nerf Wars

«Играла с детьми, увязнув в грязи»: Миддлтон тайно посетила известный фестиваль

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Ее заметили с игрушечным пистолетом в руках.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон тайно появилась на фестивале Gone Wild в окружении родных. Она прикрыла спину своим детям во время «перестрелки». Об этом пишет DailyMail со ссылкой на заявление руководителя мероприятия Джорджина Баррон.

«Она схватила нерф (игрушечный пистолет. — Прим. ред.), бегала и играла со своими детьми, увязнув в грязи», — поделилась Баррон деталями семейной поездки Миддлтон.

Миддлтон продолжает не только бороться с онкологией, но и защищать своих детей на фестивале Nerf Wars в Норфолке. Сообщается, что туда она прибыла вместе с друзьями, мужем и тремя детьми: 11-летним Джорджом, шестилетним Луи и девятилетней Шарлоттой.

Сначала мама просто смотрела на то, как веселятся ее дети, но после прониклась настроем и встала на их защиту с игрушечным пистолетом в руках. Само оружие стреляет мягкими снарядами, поэтому в итоге никто из противоположной команды не пострадал.

Важно отметить, что Миддлтон настоятельно попросила окружающих, чтобы они — не соблюдали королевский протокол.

Руководитель мероприятия признался, что о визите королевской семьи он узнал всего за пару дней до начала Nerf Wars. Причем как организаторы, так и участники игры рассказали, что Миддлтон была под конец в полном восторге от игры.

Ранее 5-tv.ru писал, как Кейт Миддлтон появилась на публике после своей продолжительной болезни. Зрители мероприятия бурно отреагировали на появление принцессы Уэльской.

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