«Качество душнилы нужно развивать»: как усилить свой знак зодиака

У каждого знака зодиака есть свой алгоритм действий для того, чтобы усилить энергию. Об этом рассказала астролог Дарья Бруин для 5-tv.ru.

Овен. Это самый первый знак зодиака, и таким людям безумно важно стоять на пьедестале, получать аплодисменты и быть главными. Кроме того, они умеют аккумулировать энергию отовсюду.

«Иногда даже кажется, что они носят с собой какое-то портативное зарядное устройство», — подмечает специалист.

Для усиления их энергии им важен спорт, занятия танцами или вокалом, считает астролог.

Телец. Это настоящий магистр удовольствия. Людям этого знака зодиака необходимо почаще заземляться: есть, спать и получать удовольствие.

«Самое важное — не скатиться в лень и обжорство», — говорит Дарья Бруин.

Так как Телец — это земной знак, то для энергии ему нужны деньги

Близнецы. Этот знак отвечает за коммуникацию, общение и обучение, Астролог считает, что такие знаки рождены для того, чтобы быть продажниками.

«Не стесняйтесь общаться с новыми людьми, потреблять много информации и жить в режиме многозадачности», — советует Бруин.

Рак. Этот знак зодиака часто относят к семейным ценностям, но на самом деле это не так, утверждает эксперт. Раки — это про заботу, и заботиться они могут как о кошке, так и об огурчиках на подоконнике. Для этого совершенно необязательно превращаться в домохозяйку, подчеркивает астролог.

Лев. Эти роскошные создания могут усилить свой знак с помощью лести. Они очень любят комплименты, золото и бриллианты.

«Поэтому вам так важно разрешить себе носить на голове корону выдуманную или реальную. Ну и, конечно, чаще любоваться в зеркало», — объясняет специалист.

Дева. Этот знак однозначно про рутинные действия, и это очень хорошо. Такие люди являются очень хорошими исполнителями и обладают, как правило, практичным умом.

«Качество душнилы нужно в себе развивать. Разрешайте себе указывать на ошибки людей. Помогайте им видеть их мелкие недочеты», — советует астролог.

Помимо этого, астролог настоятельно рекомендует заботиться о своем питании, сне и приеме витаминов, так как именно такие базовые вещи уже помогают Девам чувствовать себя на высоте.

Весы. Усилить энергию этого знака можно с помощью изучения прекрасного. Обязательно ходите на выставки в театры, музеи — это ваше.

«Весы — это партнерский знак зодиака. Вместе вы можете свернуть горы. Самое главное: не растворяйтесь в другом человеке и помните, что вы индивидуальная личность», — напоминает Бруин.

Скорпион. Это самый противоречивый знак во всем зодиакальном круге.

«Важно понять, что этот знак зодиака был создан не для того, чтобы его все боялись, а для того, чтобы быть провокатором. Как мы знаем, трансформация не бывает приятной. Именно поэтому мы так не очень любим Скорпиона», — подмечает астролог.

Для того, чтобы самим представителям этого знака усилить свою энергию, астролог рекомендует ходить на иглоукалывание, а также испытывать скорость и адреналин.

Стрелец. Им очень важно быть, а не казаться. Усиливайте свою энергию через преподавание, философию и путешествия.

«Вы созданы для того, чтобы менять жизнь посредством вдохновения», — считает специалист.

Козерог. Таким людям очень важен их социальный статус. Это самый ответственный знак зодиака, на который всегда можно положиться. Для них главное — это материальный успех. Для усиления своей энергии лучше им всего гулять пешком, ходить в горы и заниматься тайм-менеджментом, считает эксперт.

Водолей. Это самый нестандартный знак зодиака, энергия которого помогает ученым и создателям. Не зря этот знак идет сразу же после строгого козерога, так как водолей — это подросток, который хочет внимания и свободы.

Усилить его энергию можно с помощью изучения всего нового: например, IT-сфера, общение с единомышленниками и необычными людьми. Также им важно просто менять место локации, чтобы не было скучно.

Рыбы. Они замыкают зодиакальный круг и являются самыми мудрыми знаками. Вам нужно изучать себя с помощью психологии, медитаций, аффирмаций, а также погружения внутрь себя.

Верьте во что-то волшебное и помогайте разряжать свои эмоции с помощью грустных и плаксивых фильмов.

Обязательно внедрите эти действия в свою жизнь и помните, что каждый знак зодиака абсолютно уникален!

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