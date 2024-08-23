«Стеснялась очень»: Ирина Безрукова рассказала о своей первой влюбленности

В каком возрасте актриса впервые испытала это чувство?

Актриса Ирина Безрукова призналась, что испытала чувство влюбленности еще в раннем возрасте, но говорить о своих чувствах всегда стеснялась. Об этом артистка эксклюзивно рассказала в беседе с 5-tv.ru на премьере фильма «Подростки. Первая любовь».

«Мне кажется, что у меня их (влюбленностей. — Прим. ред.) было несколько, потому что, наверное, я влюблялась с рождения. Мне нравился мальчик в садике, мне нравился мальчик в школе. Я, конечно, не говорила», — призналась 59-летняя актриса.

Бывшая супруга Сергея Безрукова сказала, что влюбленность у прекрасной половины человечества в раннем возрасте — это нормально. Однако сама актриса старательно скрывала свою влюбленность из-за стеснения.

«Ну я стеснялась очень, и мне казалось: „Мы что, за ручку будем ходить?“ Это совсем первые эмоции: детские, чистые, когда посмотрела и сразу покраснела, и думаешь: „Наверное, глупо выгляжу, надо куда-то спрятаться, а вдруг он что-то подумает“. И вот так украдкой на него смотришь и он смотрит — это фантастика», — пояснила Безрукова.

Актриса не стала на этом останавливаться и добавила, что во взрослом возрасте инициативу в первую очередь проявляли именно мужчины. По мнению Безруковой, все было понятно по ее взгляду.

«Меня мужчины в основном завоевывали. Наверное, по мне было понятно, мужчины подходили и начинали проявлять себя. Вот так, чтобы я за кем-то особенно ухаживала — в моей жизни такого не было», — заявила звезда сериала «Участок».

Ранее 5-tv.ru писал, как актриса Ирина Безрукова рассекретила другие подробности своей личной жизни.