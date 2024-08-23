«Стеснялась очень»: Ирина Безрукова рассказала о своей первой влюбленности

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 43 0

Актриса Ирина Безрукова стеснялась в молодости показывать свою влюбленность

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В каком возрасте актриса впервые испытала это чувство?

Актриса Ирина Безрукова призналась, что испытала чувство влюбленности еще в раннем возрасте, но говорить о своих чувствах всегда стеснялась. Об этом артистка эксклюзивно рассказала в беседе с 5-tv.ru на премьере фильма «Подростки. Первая любовь».

«Мне кажется, что у меня их (влюбленностей. — Прим. ред.) было несколько, потому что, наверное, я влюблялась с рождения. Мне нравился мальчик в садике, мне нравился мальчик в школе. Я, конечно, не говорила», — призналась 59-летняя актриса.

Бывшая супруга Сергея Безрукова сказала, что влюбленность у прекрасной половины человечества в раннем возрасте — это нормально. Однако сама актриса старательно скрывала свою влюбленность из-за стеснения.

«Ну я стеснялась очень, и мне казалось: „Мы что, за ручку будем ходить?“ Это совсем первые эмоции: детские, чистые, когда посмотрела и сразу покраснела, и думаешь: „Наверное, глупо выгляжу, надо куда-то спрятаться, а вдруг он что-то подумает“. И вот так украдкой на него смотришь и он смотрит — это фантастика», — пояснила Безрукова.

Актриса не стала на этом останавливаться и добавила, что во взрослом возрасте инициативу в первую очередь проявляли именно мужчины. По мнению Безруковой, все было понятно по ее взгляду.

«Меня мужчины в основном завоевывали. Наверное, по мне было понятно, мужчины подходили и начинали проявлять себя. Вот так, чтобы я за кем-то особенно ухаживала — в моей жизни такого не было», — заявила звезда сериала «Участок».

Ранее 5-tv.ru писал, как актриса Ирина Безрукова рассекретила другие подробности своей личной жизни.

+21° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
91.60
0.31 101.61
-0.01
Луна в гармонии с Марсом: как лучше провести 23 августа

Последние новости

23:00
Румынские военные на учениях в Польше повредили жилые дома и школу
22:40
Ковальчук рассказала о первой брачной ночи с Харламовым
22:20
Проходящих военную службу предложили освобождать от уголовной ответственности
22:00
Нарушитель или нет? На авто Бедроса Киркорова выписан 41 штраф
21:40
Водитель заставил школьницу ехать на ступеньках автобуса
21:20
На Ростовской АЭС отключили от сети энергоблок № 1

Сейчас читают

Захват заложников в ИК-19 под Волгоградом: что известно к этому часу
Холодный расчет: что делать при кровотечении из носа
Ей было всего 37 лет: умерла актриса Малого театра Екатерина Васильева
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака