Чудовищно: Захарова заявила о легализации педофилии на Западе

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 125 0

Захарова: на Западе фактически легализовали педофилию

Чудовищно: Захарова заявила о легализации педофилии на Западе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Официальный представитель МИД России привела в пример американские конкурсы красоты, в которых участвуют девочки от четырех лет.

В западных странах уже фактически легализовали педофилию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью KP.RU.

«Это сами родители, и в этом чудовищность нынешнего проявления этого зла в виде либерализма, сами родители должны детей собственных принести в жертву вот этой либеральной идее. Смена пола, смена идентичности, абсолютное непротивление тотальному злу в виде легализации наркомании», — считает Захарова.

Дипломат считает, что педофилия — это уже реальность для Запада. Хотя она пока официально не легализована, но принята обществом. Захарова сослалась на собственный опыт работы в Соединенных Штатах, где ей удалось в полной мере познакомиться с медиаландшафтом Запада, в том числе с развлекательным.

Она привела в пример так называемые конкурсы красоты, в которых участвуют девочки от четырех лет. Политика удивило происходящее и то, что детей «готовят к выходу на сцену как взрослых женщин».

«Это даже не проблема, это разжигает не страсти, а самые низменные чувства человека», — резюмировала политик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова высказалась об обысках в домах граждан США.

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