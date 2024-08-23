Чудовищно: Захарова заявила о легализации педофилии на Западе

Официальный представитель МИД России привела в пример американские конкурсы красоты, в которых участвуют девочки от четырех лет.

В западных странах уже фактически легализовали педофилию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью KP.RU.

«Это сами родители, и в этом чудовищность нынешнего проявления этого зла в виде либерализма, сами родители должны детей собственных принести в жертву вот этой либеральной идее. Смена пола, смена идентичности, абсолютное непротивление тотальному злу в виде легализации наркомании», — считает Захарова.

Дипломат считает, что педофилия — это уже реальность для Запада. Хотя она пока официально не легализована, но принята обществом. Захарова сослалась на собственный опыт работы в Соединенных Штатах, где ей удалось в полной мере познакомиться с медиаландшафтом Запада, в том числе с развлекательным.

Она привела в пример так называемые конкурсы красоты, в которых участвуют девочки от четырех лет. Политика удивило происходящее и то, что детей «готовят к выходу на сцену как взрослых женщин».

«Это даже не проблема, это разжигает не страсти, а самые низменные чувства человека», — резюмировала политик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова высказалась об обысках в домах граждан США.