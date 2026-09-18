Сотрудники находятся в контакте и на связи «с центром и, в первую очередь, с ЦИК», заявила официальный представитель МИД.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Захарова сообщила об обеспечении безопасности зарубежных избирательных участков
Чтобы обеспечить безопасность избирательных участков за рубежом, коллективы российских загранучреждений делают все. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Наши коллективы за рубежом сейчас делают все для того, чтобы организовать работу штабов, которые развернуты на территории наших загранучреждений, включая и компонент безопасности. Все соответствующие инструкции ими получены», — указала дипломат.
По ее словам, сотрудники «буквально в режиме онлайн» находятся в контакте и на связи «с центром и, в первую очередь, с ЦИК».
«Поэтому делаем все для того, чтобы граждане России имели возможность реализовать свое право и свою обязанность тоже», — подчеркнула Захарова.
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