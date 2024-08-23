«Задолжал миллионы»: Джаред Лето должен выплатить долг музыкальной студии

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 64 0

Джаред Лето рассказал о долге размером почти три миллиона долларов

«Задолжал миллионы»: Джаред Лето должен выплатить долг музыкальной студии

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Знаменитый актер и певец столкнулся с финансовыми трудностями.

Долг величиной 2,7 миллиона долларов должен выплатить 52-летний певец и актер Джаред Лето. Об этом пишет издание Daily Mail. Он и его брат, барабанщик Шеннон Лето, отдадут сумму звукозаписывающей студии.

«Мы продали миллион копий альбома A Beautiful Lie, а затем узнали, что нам не только не заплатят ни цента, но мы и задолжали миллионы долларов», — заявил Лето.

После этого на артистов подали в суд. Однако сумма возросла до 30 миллионов долларов из-за возможного нарушения договоренностей.

Джаред Лето известен благодаря рок-группе 30 Seconds to Mars. Позже знаменитый музыкант решил развиваться и в киноиндустрии. Как актер Лето прославился по ролям в картинах «Господин Никто», «Дом Gucci» и «Далласский клуб покупателей».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что грозит задолжавшему бывшей миллионы актеру Игорю Петренко. После развода артиста, его бывшая жена осталась с двумя детьми, за которых теперь несет полную ответственность. По словам юриста, у артиста могут возникнуть серьезные юридические проблемы.

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