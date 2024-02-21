Ответственности не избежать: что грозит задолжавшему бывшей миллионы Игорю Петренко

За актером уже охотятся приставы. Сможет ли его спасти тюрьма от уплаты алиментов?

Актером Игорем Петренко вовсю интересуются судебные приставы. А причиной этому стали гигантские долги по алиментам его бывшей супруге Екатерине Климовой. Как сообщает издание «Страсти», долг Петренко составляет 9,2 миллиона рублей.

У жены артиста осталось двое детей, которых той приходится обеспечивать самостоятельно. Судя по словам юриста Анастасии Подгрудковой, актеру могут грозить серьезные проблемы с законом, ведь за неуплату алиментов предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.

«Если должник не уплачивает алименты без уважительных причин в течение двух и более месяцев с даты возбуждения исполнительного производства, то он может быть привлечен к административной ответственности в виде обязательных работ, административного ареста или наложения штрафа», — пояснила эксперт.

А вот если нарушитель становится злостным, то он может уже быть привлечен к уголовной ответственности в виде принудительных или исправительных работ. В самых крайних случаях дело кончится тюрьмой.

Более того, как уточнила специалист, привлечение к любому из видов ответственности не аннулирует задолженность, так что Петренко в любом случае будет обязан выплатить бывшей супруге почти десять миллионов рублей. Для ускорения процесса выплат, приставы имеют полное право наложить арест на счета Игоря, продать с торгов его имущество или же взыскать часть зарплаты звездного должника.

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