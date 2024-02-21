Ответственности не избежать: что грозит задолжавшему бывшей миллионы Игорю Петренко

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 47 0

Юрист Подгрудкова: даже тюрьма не спасет Игоря Петренко от уплаты алиментов

Ответственности не избежать: что грозит задолжавшему бывшей миллионы Игорю Петренко

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

За актером уже охотятся приставы. Сможет ли его спасти тюрьма от уплаты алиментов?

Актером Игорем Петренко вовсю интересуются судебные приставы. А причиной этому стали гигантские долги по алиментам его бывшей супруге Екатерине Климовой. Как сообщает издание «Страсти», долг Петренко составляет 9,2 миллиона рублей.

У жены артиста осталось двое детей, которых той приходится обеспечивать самостоятельно. Судя по словам юриста Анастасии Подгрудковой, актеру могут грозить серьезные проблемы с законом, ведь за неуплату алиментов предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.

«Если должник не уплачивает алименты без уважительных причин в течение двух и более месяцев с даты возбуждения исполнительного производства, то он может быть привлечен к административной ответственности в виде обязательных работ, административного ареста или наложения штрафа», — пояснила эксперт.

А вот если нарушитель становится злостным, то он может уже быть привлечен к уголовной ответственности в виде принудительных или исправительных работ. В самых крайних случаях дело кончится тюрьмой.

Более того, как уточнила специалист, привлечение к любому из видов ответственности не аннулирует задолженность, так что Петренко в любом случае будет обязан выплатить бывшей супруге почти десять миллионов рублей. Для ускорения процесса выплат, приставы имеют полное право наложить арест на счета Игоря, продать с торгов его имущество или же взыскать часть зарплаты звездного должника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем секрет брака Петросяна и Брухуновой.

-4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
92.35
-0.06 99.56
0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:01
Второй подряд: ВМС Британии провели неудачный пуск ракеты Trident II
14:58
Хирурги спасли жизнь новорожденного малыша весом всего 550 граммов
14:53
«Однозначно»: в Совфеде хотят денонсировать договор с ФРГ «Два плюс четыре»
14:40
Где истина? Почему от красного вина болит голова
14:24
Ответственности не избежать: что грозит задолжавшему бывшей миллионы Игорю Петренко
14:22
ВСУ потеряли до 450 боевиков за сутки на авдеевском направлении

Сейчас читают

«В момент схваток»: жена актера Зайцева вспомнила его самый романтичный поступок
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака
Закон об иноагентах по-абхазски: против выступили авторы конституционной реформы
Актриса Екатерина Стриженова в платье невесты. А кто жених? Свадебная церемония попала на видео – вот это праздник

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок