ЮАР увеличит экспорт вина и фруктов в российские регионы

Южно-Африканская республика (ЮАР) планирует нарастить экспорт традиционной продукции, в частности, вина и фруктов, в регионы России. Если прежде пункты приема товаров работали только в Москве и Петербурге, то теперь в списке могут появиться Владивосток и Екатеринбург. Об этом сообщается в материале «Известий» со ссылкой на представителей посольства ЮАР в РФ.

«Сейчас мы работаем с партнерами в России, чтобы увеличить объем экспорта в регионы. К примеру, у нас есть почетные консульства в Екатеринбурге и Владивостоке. Эти регионы очень плотно сотрудничают с посольством Южной Африки», — заявила советник политического отдела посольства Сесиль Тереза Хеппес.

Отмечается, что два государства активно работают над усилением товарооборота, который в 2023 году находился на уровне 1,2 миллиарда долларов. Из них 530 миллионов — прибыль от торговли в сфере агропромышленного комплекса. Сегодня в интересы ЮАР входит импорт больших объемов российских морепродуктов и сельскохозяйственных продуктов разных наименований.

По словам Терезы Хеллес, укрепление торгового сотрудничества между Россией и ЮАР является приоритетом посольства. Она подчеркнула, что стороны отличает очень высокий уровень политических отношений, Союзу не один десяток лет, но сфера торговли все еще по показателям уступает многим. Чтобы изменить ситуацию, добавила она, два государства прикладывают значительные усилия для увеличения объемов торговли между нашими странами, — подчеркнула дипломат.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, посол Азербайджана заявил о желании страны присоединиться к БРИКС.