«Приходят семьями»: Захарова о желании тысячи граждан стран НАТО переехать в РФ
Захарова: тысячи граждан стран НАТО хотят переехать в РФ для сохранения семьи
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
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Иностранцы пытаются спастись от губительной пропаганды Запада.
Жители стран, входящих в состав НАТО, обращаются в посольства России, чтобы получить вид на жительство в стране. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с изданием KP.RU.
«Знаете, какое количество граждан стран НАТО приходят к нам в посольства и консульства, чтобы получить вид на жительство, визу, любые формы документов? По некоторым странам — тысячи. Кто-то просто приходит с семьями и говорит: „Мы не уйдем, делайте, что хотите“», — рассказала Захарова.
По ее словам, люди из других стран пытаются спасти своих детей и семьи от курса Запада против традиционных ценностей.
Захарова подчеркнула, что 19 августа, президент России Владимир Путин разрешил иностранцам обращаться в РФ за временным проживанием, если для них не приемлема политика их государства.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о легализации педофилии на Западе.
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