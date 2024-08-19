В России разрешили проживание иностранцев, не приемлющих политику своих стран

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Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

Глава государства подписал соответствующий указ.

В России разрешили проживание иностранцев, не приемлющих политику своих стран

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Президент России Владимир Путин подписал указ, предоставляющий право обращаться за временным проживанием иностранцам, которые не приемлют нравственную политику в своих странах, а разделяют традиционные российские ценности. Соответствующий документ обнародован на официальном портале публикования нормативных актов.

«Предоставить право <…> иностранным гражданам и лицам без гражданства, изъявившим желание переехать в Российскую Федерацию для проживания из иностранных государств их гражданской принадлежности или постоянного проживания по мотивам непринятия реализуемой этими государствами политики, навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям», — говорится в указе.

Уточняется, что иностранцы могут подавать заявление о выдаче разрешения на временное проживание без учета утвержденной правительством квоты и без предоставления документа, который подтверждает владение русским языком, знание истории России и основ законодательства.

Мера гуманитарной поддержки иностранцам принята для защиты основополагающих прав и свобод человека, а также поддержи тех, кто выбрал духовную, культурную и правовою связь с Россией.

Заявление о получении временного проживания желающие смогут подать с 1 сентября.

До этого «Известия» со ссылкой на законопроект депутатов от ЛДПР сообщали, что в России планируют повысить НДФЛ для мигрантов до 30%. Документ направлен на увеличение доходов бюджетной системы. Под увеличенный НДФЛ могут попасть минимум две тысячи человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что трудовым мигрантам могут запретить перевозить свои семьи в Россию. Соответствующий законопроект намерены внести в Госдуму депутаты от ЛДПР.

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