В РФ предложили объединить гимнастические федерации в одну организацию

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Сейчас они автономны и не связаны между собой.

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

Объединить сразу пять гимнастических федераций в одну организацию — такую идею озвучил сегодня глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов. Сейчас они автономны и не связаны между собой. Речь идет о таких видах спорта, как художественная гимнастика, прыжки на батуте, аэробика и акробатика.

По его словам, это позволит привести структуру управления в соответствие с международной и пойдет на пользу нашему спорту в условиях жестких санкций.

«Мы сократим издержки, связанные с содержанием административного аппарата, сможем более эффективно контролировать средства от игорного бизнеса и помогать тем, у кого сложности с финансированием, не у всех есть спонсоры», — сказал он.

По словам Титова, это поможет детскому спорту. А также позволит развивать сотрудничество в рамках БРИКС и ШОС.

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