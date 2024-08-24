Роструд начнет формировать список работодателей с нелегальной занятостью

Со следующего года в России появится реестр работодателей, которых хоть раз ловили на нелегальном оформлении сотрудников. Речь о тех, кто уходя от налогов, платит зарплату в конверте, подменяет трудовые отношения — гражданско-правовыми. То есть обманывает государство, но страдают от этого, в первую очередь, именно сотрудники. Как новый реестр повлияет на работодателей, выяснил корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Вакансию мы нашли в интернете и сразу попали на собеседование, где администратор ресторана сообщила, что никакого договора не будет, а зарплата — обычный перевод на карту в конце смены. В итоге в назначенное время мы вышли на оживленный перекресток.

Ну, вот наша точка, огромный поток людей, 300 рублей в час, стабильны график — восемь часов. Настоящие трудовые отношения!

В следующем году на сайте Роструда появится реестр недобросовестных работодателей — тех, кто подменяет трудовые отношения договором ГПХ или вовсе ничего не подписывает. Сейчас есть список только компаний-должников по зарплате.

«Сейчас соискатели в большей степени ориентируются на заработную плату, которая предлагается им к получению. В меньшей степени, они знакомятся с другими параметрами компании», — говорит Дмитрий Панов, председатель санкт-петербургского отделения «Деловая Россия».

В Петербурге в «черный список» рискуют попасть десятки компаний.

Кирилл перенес несколько операций на позвоночнике, хромает до сих пор. Прошлой осенью он устроился монтажником на стройку, где получил производственную травму в результате падения со второго этажа в шахту лифта. Договор с руководством был только на словах.

«Мы в июне пытались договориться. Я ему предъявил те договоренности, требования, которые в моем случае по законодательству трудовому полагаются. Но он, по сути, посмеялся мне в лицо», — сообщил пострадавший.

Трудовая инспекция Петербурга ведет расследование. Фирме теперь грозит крупный штраф и уголовное дело. Только в Северной столице каждый год происходят более сотни несчастных случаев на производстве со смертельным исходом. И чаще всего семьи не получают ни копейки возмещения. 18 дел сейчас в суде — компании оформляли договор ГПХ вместо трудового.

«Мы выявляем, когда сотрудника просят оформиться, как самозанятого, пользуясь специальным налоговым режимом, а на самом деле он выполняет трудовые отношениям. Сейчас особое внимание уделяем фитнес-центрам, салонам красоты — и выявляем большое количество нарушений», — отмечает Игорь Беляев, руководитель государственной инспекции труда, главный государственный инспектор в городе Санкт-Петербурге.

Например, фитнес-тренер оформил статус самозанятого, но каждый месяц в фирме получает заработную плату, соблюдает график работы. Некоторые компании, пытаясь экономить на налогах и страховых выплатах, через юрфирмы даже пытаются составить договор ГПХ так, чтобы полностью замаскировать трудовые отношения.

«Заключение договора трудового характера требует неких действий со стороны работодателя. Очень много требований предъявляет Трудовой кодекс к работодателю», — указывает Павел Смирнов, начальник правового управления %photogallery%.

По трудовому договору сотрудник проходит инструктажи и медосмотры, получает средства индивидуальной защиты, положены ему оплачиваемые отпуск и больничный. По договору ГПХ нет никаких отметок даже в трудовой книжке.

Диана из Москвы заключила с компанией подобный документ, а когда увольнялась, ей выплатили не всю зарплату.

«Я звоню директору, спрашиваю почему такое происходит. Он говорит, что у меня по бумагам все сходится. Ты отработала столько-то часов, что было меньше, чем количество реальное. Я поняла, что меня в этот момент обманули», — вспоминает пострадавшая.

Диана не стала обращаться в суд или трудовую инспекцию, хотя специалисты считают, что надо было. Ведомство может привлечь работодателя к административной ответственности.

Такие компании из будущего реестра исключат через год, если в течение этого времени не будет новых нарушений. А попадание в черный список грозит внеплановыми проверками, и серьезными ограничениями — отказом в субсидиях, льготных кредитах, налоговых преференциях, а также участии в госзакупках.