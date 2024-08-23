Уголовное дело возбуждено по факту захвата заложников в ИК-19 под Волгоградом

Уголовное дело возбуждено по факту захвата заложников в исправительной колонии (ИК) № 19 в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Следователи возбудили дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительных учреждений.

В связи с чрезвычайной ситуацией, которая произошла в ИК-19 в Волгоградской области, в регион выехала главная группа сотрудников ФСИН России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с чрезвычайным происшествием в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки», — говорится в сообщении ФСИН.

Несколько заключенных волгоградской колонии напали на сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, один сотрудник колонии убит, еще несколько тяжело ранены. В настоящий момент силовики готовятся к операции по освобождению удерживаемых заключенными людей.

ИК-19 УФСИН России находится на окраине города Суровикино Волгоградской области. В колонии действует строгий режим содержания осужденных, она вмещает 1229 человек.

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