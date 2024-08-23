Заключенные взяли в заложники сотрудников колонии в Волгоградской области

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 3 975

Что известно о ЧП?

Заключенные взяли в заложники сотрудников колонии в Волгоградской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Заключенные исправительной колонии (ИК) № 19 в Волгоградской области взяли в заложники сотрудников. Информацию об этом 5-tv.ru подтвердил источник.

ЧП произошло в пятницу, 23 августа. В пресс-службе ФСИН уточнили, что осужденные захватили сотрудников ИК-19 во время заседания дисциплинарной комиссии.

«В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

По предварительной информации от источника 5-tv.ru, в результате погиб один человек, еще четыре пострадали.

ИК-19 УФСИН России находится на окраине города Суровикино Волгоградской области. В колонии действует строгий режим содержания осужденных, она вмещает 1229 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Южный окружной военный суд вынес приговор Малику Гандалоеву, захватившему заложников в СИЗО Ростова-на-Дону. Его осудили по статье об участии в запрещенной террористической организации Исламское государство* (ИГ*), а также за хранение и изготовление взрывчатых веществ.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России

+21° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
91.60
0.31 101.61
-0.01
Луна в гармонии с Марсом: как лучше провести 23 августа

Последние новости

23:00
Румынские военные на учениях в Польше повредили жилые дома и школу
22:40
Ковальчук рассказала о первой брачной ночи с Харламовым
22:20
Проходящих военную службу предложили освобождать от уголовной ответственности
22:00
Нарушитель или нет? На авто Бедроса Киркорова выписан 41 штраф
21:40
Водитель заставил школьницу ехать на ступеньках автобуса
21:20
На Ростовской АЭС отключили от сети энергоблок № 1

Сейчас читают

Захват заложников в ИК-19 под Волгоградом: что известно к этому часу
Холодный расчет: что делать при кровотечении из носа
Ей было всего 37 лет: умерла актриса Малого театра Екатерина Васильева
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака