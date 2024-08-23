Заключенные взяли в заложники сотрудников колонии в Волгоградской области

Заключенные исправительной колонии (ИК) № 19 в Волгоградской области взяли в заложники сотрудников. Информацию об этом 5-tv.ru подтвердил источник.

ЧП произошло в пятницу, 23 августа. В пресс-службе ФСИН уточнили, что осужденные захватили сотрудников ИК-19 во время заседания дисциплинарной комиссии.

«В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

По предварительной информации от источника 5-tv.ru, в результате погиб один человек, еще четыре пострадали.

ИК-19 УФСИН России находится на окраине города Суровикино Волгоградской области. В колонии действует строгий режим содержания осужденных, она вмещает 1229 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Южный окружной военный суд вынес приговор Малику Гандалоеву, захватившему заложников в СИЗО Ростова-на-Дону. Его осудили по статье об участии в запрещенной террористической организации Исламское государство* (ИГ*), а также за хранение и изготовление взрывчатых веществ.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России