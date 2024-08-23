Минобрнауки предложило фиксировать на видео сдачу экзаменов мигрантами

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 75 0

На территории всех субъектов России хотят установить единую стоимость тестирования.

Минобрнауки предложило фиксировать на видео сдачу экзаменов мигрантами

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Министерство науки и высшего образования России предложило вести полную видеофиксацию экзаменов, которые сдают мигранты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Уточняется, что министерство разработало ряд дополнительных рекомендаций, которые были направлены в организации, проводящие экзамены.

«В рамках исполнения рекомендаций организациями обеспечивается осуществление полной видеофиксации всей процедуры проведения экзамена, в том числе письменной части процедуры сдачи экзамена», — цитирует сообщение пресс-службы агентство.

Помимо этого, Минобрнауки рекомендует установить единую стоимость экзаменов для мигрантов на всей территории России. Организации, проводящие тестирования, призвали заключить прямые договоры с партнерами (организаторами) из числа образовательных организаций или ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России без участия организаций-посредников.

По итогам мониторинга, который ведомство провело в июле, всем принимающим экзамены у мигрантов организациям рекомендуют повысить уровень контроля за процедурой проведения тестирования, а также его качество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Государственную думу внесут законопроект о запрете трудовым мигрантам перевозить семьи в Россию.

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