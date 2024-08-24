Названа стоимость улыбки Канье Уэста

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 45 0

Канье Уэст прилетел в Сеул в золотых грилзах за 850 тысяч долларов

Названа стоимость улыбки Канье Уэста

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Hoo-me.com/MediaPunch

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Звезда рэпа вставил себе золотые грилзы.

Американский рэпер Канье Уэст появился перед публикой в новых золотых грилзах (съемные декоративные накладки. — Прим. ред.). Об этом стало известно изданию The News.

По информации издания, звезду современной рэп-музыки вместе с супругой Бьянкой Цензори заметили в аэропорту Сеула. Примерная стоимость новой улыбки музыканта составляет 850 тысяч долларов (более 77 миллионов рублей).

К слову, вместе с новоиспеченной парой в Южную Корею прибыли и дети Ким Кардашьян — бывшей жены Уэста.

В последнее время супруга рэпера Бьянка Цензори чаще своего звездного мужа попадает на страницы таблоидов. Всему виной чрезмерно эпатажные наряды девушки. Известно, что Цензори может даже угодить в тюрьму. Согласно закону штата Калифорния, в котором проживает семья Уэст-Цензори, намеренное обнажение в общественном месте карается по всей строгости закона — оно считается преступлением. А ее «голые» наряды не далеко от обнажения ушли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэперы Onух спустились на сцену в «Жигулях» на премии «Кардо» в Ставрополе.

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