Названа стоимость улыбки Канье Уэста

Звезда рэпа вставил себе золотые грилзы.

Американский рэпер Канье Уэст появился перед публикой в новых золотых грилзах (съемные декоративные накладки. — Прим. ред.). Об этом стало известно изданию The News.

По информации издания, звезду современной рэп-музыки вместе с супругой Бьянкой Цензори заметили в аэропорту Сеула. Примерная стоимость новой улыбки музыканта составляет 850 тысяч долларов (более 77 миллионов рублей).

К слову, вместе с новоиспеченной парой в Южную Корею прибыли и дети Ким Кардашьян — бывшей жены Уэста.

В последнее время супруга рэпера Бьянка Цензори чаще своего звездного мужа попадает на страницы таблоидов. Всему виной чрезмерно эпатажные наряды девушки. Известно, что Цензори может даже угодить в тюрьму. Согласно закону штата Калифорния, в котором проживает семья Уэст-Цензори, намеренное обнажение в общественном месте карается по всей строгости закона — оно считается преступлением. А ее «голые» наряды не далеко от обнажения ушли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэперы Onух спустились на сцену в «Жигулях» на премии «Кардо» в Ставрополе.