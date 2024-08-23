На Украине задержали чиновников за изготовление паспортов уклонистам

Сотрудников миграционной службы задержали на Украине за незаконное изготовление для уклонистов заграничного паспорта. Об этом сообщили представители Службы безопасности (СБУ) в своем Telegram-канале.

Преступная группировка предлагала мужчинам призывного возраста, находящимся за границей, оформить загранпаспорта с использованием поддельных документов. Таким образом, мужчины могли избегать возвращения в Украину и призыва на военную службу.

СБУ установила, что для оформления документов мошенники использовали свои собственные отпечатки пальцев, а фотографии делали из материалов, присланных им дистанционно.

В результате СБУ задержала высокопоставленных чиновников в Одесской области, которые организовали схему незаконной продажи загранпаспортов для уклонения от мобилизации.

В ходе спецоперации правоохранители задержали начальника районного отдела миграционной службы, двух его подчиненных и чиновника регионального подразделения центра предоставления административных услуг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине мобилизованные мужчины сбежали от военкомов.