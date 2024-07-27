На Украине мобилизованные мужчины сбежали от военкомов

В Украине несколько мобилизованных граждан сбежали из микроавтобуса территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата), когда транспортное средство остановилось на заправке. Об этом сообщили в Telegram-канале местного издания «Страна.ua».

Издание сопроводило публикацию видео с камер наблюдения. На нем видно, как украинцы открыли дверь автобуса и убежали. Мужчина в военной форме, вышедший из транспорта, вскоре заметил их исчезновение и бросился в погоню за мобилизованными.

Другие подробности инцидента не раскрываются.

Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с февраля 2022 года. С тех пор политика в отношении этого вопроса неоднократно ужесточалась. Категории граждан, которые попадают под мобилизацию, все время расширяются. Власти страны пытаются привлечь к участию в военных действиях максимальное количество людей, несмотря на их сопротивление.

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