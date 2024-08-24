С обвиняемым по делу о покушении на Симоньян провели очную ставку

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 130 0

Подготовка убийства журналиста велась украинскими спецслужбами. Исполнителей задержали летом прошлого года.

С обвиняемым по делу о покушении на Симоньян провели очную ставку

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Следствие организовало очную ставку с обвиняемыми в планировании покушений на главреда медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян, а также телеведущую Ксению Собчак. Материалы дела оказались в распоряжении РИА Новости.

«С момента избрания меры пресечения была проведена очная ставка между обвиняемыми», — цитирует документ агентство.

Осуществить преступление должны были пособники СБУ — боевики из неонацистской группировки. Они следили за женщинами по адресам их работы и проживания. Их задержали в июле 2023-го.

Свои вину задержанные признали. Они сообщили, что должны были получить по 1,5 миллиона рублей за каждую из убитых.

По делу о подготовке покушения были арестованы восемь человек, расследование завершили в июле 2024 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Симоньян не намерена уходить из публичного поля из-за информации о покушении.

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