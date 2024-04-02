Симоньян заявила, что не уйдет из публичного поля из-за информации о покушении

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Журналистка заверила, что продолжит свою деятельность.

Симоньян заявила, что не уйдет из публичного поля из-за информации о покушении

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Главный редактор медиагруппы «Россия Сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян не намерена уходить из публичного поля после вскрывшихся сведений о возможном покушении на нее по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом она заявила в интервью изданию KP.RU.

«Можно куда-то вообще спрятаться, уйти из публичного поля, уехать в тайгу, жить в избушке, но это как-то не по мне», — сказала Симоньян.

К слову, на днях СБУ выдвинула Симоньян новые обвинения по четырем статьям: о геноциде, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пропаганде войны и оправдании спецоперации. Также медиаменеджера обвинили в публичных призывах к массовому убийству детей в декабре 2023 года.

Сама Симоньян, комментируя действия киевского режима, напомнила, что за последние два года на нее было совершено несколько покушений. Очередное готовится сейчас, уверена она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Азербайджане арестовали мужчину, готовившего теракт в стране.

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