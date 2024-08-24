Почему Лондон так и не осуществил тогда свои планы?

Правительство Великобритании в марте 1940 года собиралось нанести военный удар по СССР, члены правительства страны были в бешенстве, когда сделать это не получилось. Об этом сообщается в документах из Архива внешней политики России, опубликованных Президентской библиотекой.

В субботу, 24 августа, исполняется 75 лет со дня вступления в силу Североатлантического договора о создании НАТО. Как отмечает РИА Новости, по сути, Великобритания, Франция и другие страны Запада тогда действовали так же, как сейчас в рамках военно-политического блока их последователи вынашивают агрессивные планы против РФ.

В начале 1940 года Запад хотел начать войну против СССР, ударив из Финляндии, против которой тогда сражался Советский Союз, и захватить Ленинград.

Однако их планам не суждено было сбыться: появилась проблема поважнее — серьезные военные успехи нацистской на тот момент Германии на Западе Европы. К тому же, 12 марта 1940 года Хельсинки и Москва завершили войну, подписав мирный договор.

Посол СССР в Англии Иван Майский 14 марта 1940-го шифртелеграммой сообщил о настроениях в британском парламенте в связи с подписанием мирного договора между Финляндией и СССР.

«Это была яркая демонстрация концентрированного, но бессильного бешенства, причем достойно замечания, что данным чувством проникли как консерваторы, так и очень значительные круги оппозиции», — передают слова дипломата в обнародованных документах.

По словам Майского, он никогда прежде не видел членов парламента в состоянии подобного «раздражения и возбуждения».

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