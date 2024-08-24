Избивают и морят голодом: как военкомы обращаются с призывниками на Украине

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 79 0

Призывника на Украине избили и заморили голодом военкомы

Избивают и морят голодом: как военкомы обращаются с призывниками на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Родственники мобилизованных рассказывают ужасные вещи.

Военкомы в Волынской области Украины избивали и морили голодом призывника. Об этом сообщается в публикации «Страна.ua». По информации украинского СМИ, речь идет о жителе города Любомль.

«Представители ТЦК (украинское название военкоматов — Прим.ред.) Любомля его (призывника — Прим.ред.) задержали, там (в ТЦК — Прим.ред.) его били, не давали есть. Непроизвольно его вырвало», — рассказала мать пострадавшего.

Женщина обратилась в местную полицию. На место инцидента приехали правоохранители, однако они отключили видеорегистраторы и отказались снимать с измученного призывника побои. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Этот случай — далеко не первый подобный после объявления мобилизации на Украине. Местные СМИ довольно часто сообщают о новых случаях бесчеловечного отношения местных военкомов к призывникам. Зачастую мужчин на улицах насильно задерживают и пытаются запихнуть в машины. Особенно сильно достается жителям Одессы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинцы изобрели новый способ сбежать из страны. Мужчины устраиваются работать дальнобойщиками, выезжают за пределы Украины, бросают грузовики на границе и спасаются бегством.

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